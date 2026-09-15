Ушёл из жизни основатель «Поющих гитар» Евгений Броневицкий

Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. Один из основателей легендарного ВИА «Поющие гитары» ушел из жизни, сообщила пресс-служба коллектива.

Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде в семье морского офицера, капитана 1-го ранга. Музыкой начал заниматься рано, следуя примеру старшего брата. После школы поступил в институт, но так и не окончил его: в 1966 году музыка забрала его целиком.

Именно тогда группа ленинградских музыкантов под крылом Ленконцерта создала коллектив, который позже станет легендарными «Поющими гитарами». Броневицкий был среди основателей и с самого начала оставался бессменным участником группы. По данным сайта коллектива, его настойчивость и желание играть новую музыку в духе любимых The Beatles сыграли решающую роль в судьбе ансамбля.

«Поющие гитары» могли остаться обычным аккомпанирующим составом при каком-нибудь эстрадном исполнителе. Вместо этого коллектив создал с нуля целый жанр, вокально-инструментальный ансамбль, который до сих пор считается одним из самых узнаваемых явлений советской эстрадной музыки.

Броневицкий аранжировал и исполнил две самые известные рок-баллады коллектива, «Сумерки» и «Нет тебя прекрасней». Эти песни много лет звучали на танцплощадках и в радиоэфирах по всему Советскому Союзу, а сегодня остаются частью золотого фонда отечественной эстрады.

Музыкант ушел из жизни спустя почти шестьдесят лет после создания группы, которую сам же и придумал.

Евгений Броневицкий вместе с «Поющими гитарами» выступал и в Рязани.