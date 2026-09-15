Евгений Броневицкий, фото со страницы ВИА "Поющие гитары" ВК
Новости кино и ТВ

Ушёл из жизни основатель «Поющих гитар» Евгений Броневицкий

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. Один из основателей легендарного ВИА «Поющие гитары» ушел из жизни, сообщила пресс-служба коллектива.

Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде в семье морского офицера, капитана 1-го ранга. Музыкой начал заниматься рано, следуя примеру старшего брата. После школы поступил в институт, но так и не окончил его: в 1966 году музыка забрала его целиком.

Именно тогда группа ленинградских музыкантов под крылом Ленконцерта создала коллектив, который позже станет легендарными «Поющими гитарами». Броневицкий был среди основателей и с самого начала оставался бессменным участником группы. По данным сайта коллектива, его настойчивость и желание играть новую музыку в духе любимых The Beatles сыграли решающую роль в судьбе ансамбля.

«Поющие гитары» могли остаться обычным аккомпанирующим составом при каком-нибудь эстрадном исполнителе. Вместо этого коллектив создал с нуля целый жанр, вокально-инструментальный ансамбль, который до сих пор считается одним из самых узнаваемых явлений советской эстрадной музыки.

Броневицкий аранжировал и исполнил две самые известные рок-баллады коллектива, «Сумерки» и «Нет тебя прекрасней». Эти песни много лет звучали на танцплощадках и в радиоэфирах по всему Советскому Союзу, а сегодня остаются частью золотого фонда отечественной эстрады.

Музыкант ушел из жизни спустя почти шестьдесят лет после создания группы, которую сам же и придумал. 

Евгений Броневицкий вместе с «Поющими гитарами» выступал и в Рязани

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Почему банк отказывает, если платите вовремя? Ответ эксперта вас удивит
Следующая статья
Атакованы порт и железная дорога. Что известно о ночных ударах ВС РФ по Украине

Популярные материалы

Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Общество

Массовое отключение света произошло в Рязани вечером 14 сентября

Инцидент зафиксирован в 17:40. По предварительным данным, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях.
Новости России

Атака дронов на Новороссийск: откуда могли запустить БПЛА

Василий Дандыкин предположил, какие территории Украины могли использовать для запуска беспилотников в сторону Новороссийска.
Темы
Происшествия

Над Рязанской областью ночью 15 сентября сбили беспилотник 

Ночью ПВО сбивала беспилотники над Рязанской областью и еще 13 регионами России. Подробности атаки от Минобороны.
Политика

Атакованы порт и железная дорога. Что известно о ночных ударах ВС РФ по Украине

Ночная сводка Минобороны: удары по грузовым судам, логистике и железной дороге на Украине. Что сообщает ведомство.
Акценты

Почему банк отказывает, если платите вовремя? Ответ эксперта вас удивит

Кажется, что платите вовремя — и всё в порядке? Эксперт назвал пять привычек, из-за которых банк всё равно откажет в кредите.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Новости России

Что известно об атаке дронов на Самарскую область 15 сентября

Самарская область подверглась атаке БПЛА. Военные сбили более 40 беспилотников, повреждены промышленное предприятие и жилые дома.
Погода

Туман накроет Рязанскую область утром 15 сентября

Утром 15 сентября в Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может снизиться до 200–800 метров.
Происшествия

Беспилотная опасность в Рязанской области продлилась больше двух часов

В Рязанской области вечером 14 сентября объявили беспилотную опасность. Отбой режима объявлен только после двух часов ночи.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье