В Москве состоялась премьера мелодрамы «Чужой звонок» с Алексеем Чадовым и Алей Майер

Вчера, 8 сентября, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера фильма «Чужой звонок» (6+). Картина, созданная «Студией РоЕл» совместно с онлайн-кинотеатром «КИОН» и телеканалом НТВ при поддержке Фонда кино, выйдет в широкий российский прокат уже 10 сентября.

Презентовать картину на сцену поднялись ключевые создатели и исполнители главных ролей: режиссер Светлана Белкина, генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова, а также актеры Алексей Чадов, Аля Майер, Денис Косиков, Максим Сапрыкин, Владислав Ветров и Анастасия Имамова. Их также поддержал генеральный директор НТВ Алексей Земский.

В основе сюжета лежит одно из самых популярных произведений Екатерины Марковой, которое команда решила переосмыслить для современной аудитории.

Генеральный директор НТВ Алексей Земский отметил, что для телеканала это важная и неожиданная премьера: «Мы последовательно расширяем своё присутствие в полнометражном кино. Мы хотим, чтобы в нашей линейке появлялись не только большие событийные фильмы, но и камерные, эмоциональные истории, способные найти своего зрителя».

Генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова призналась, что главной целью было создать «доброе, теплое кино, которое дойдет до зрительских сердец».

Креативный директор «КИОН» и продюсер фильма Илья Бурец подчеркнул, что картину снимала молодая команда во главе с дебютанткой Светланой Белкиной: «Получилось кино не про «тогда» и не про «сейчас», а про то, что не меняется: первый выбор, первую любовь и цену, которую за них платишь».

Алексей Чадов поделился забавным наблюдением со съемочной площадки: «Отыграл дубль, забегаю посмотреть на монитор – а там сидят 40 женщин и ни одного мужчины. Я даже оторопел, впервые у меня такое. Уверяю вас – эта картина точно была сделана с любовью».

Актеры Аля Майер и Денис Косиков выразили надежду, что зрители узнают в героях себя, а фильм, уже получивший теплые отзывы на фестивалях, найдет путь к сердцам широкой аудитории.

Поддержать съемочную группу в «Синема Парк Мосфильм» пришли известные деятели культуры и шоу-бизнеса: Вероника Журавлёва, Таисия Калинина, Тимофей Кочнев, Илья Носков, Станислав Бондаренко, Софья Воронцова, Дана Агишева, Анна Калашникова, Семён Якубов и многие другие.

Увидеть «Чужой звонок» на больших экранах зрители смогут уже с 10 сентября.