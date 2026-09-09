Фото: пресс-служба НТВ
Новости кино и ТВ

В Москве состоялась премьера мелодрамы «Чужой звонок» с Алексеем Чадовым и Алей Майер

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вчера, 8 сентября, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера фильма «Чужой звонок» (6+). Картина, созданная «Студией РоЕл» совместно с онлайн-кинотеатром «КИОН» и телеканалом НТВ при поддержке Фонда кино, выйдет в широкий российский прокат уже 10 сентября.

Презентовать картину на сцену поднялись ключевые создатели и исполнители главных ролей: режиссер Светлана Белкина, генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова, а также актеры Алексей Чадов, Аля Майер, Денис Косиков, Максим Сапрыкин, Владислав Ветров и Анастасия Имамова. Их также поддержал генеральный директор НТВ Алексей Земский.

В основе сюжета лежит одно из самых популярных произведений Екатерины Марковой, которое команда решила переосмыслить для современной аудитории.

Генеральный директор НТВ Алексей Земский отметил, что для телеканала это важная и неожиданная премьера: «Мы последовательно расширяем своё присутствие в полнометражном кино. Мы хотим, чтобы в нашей линейке появлялись не только большие событийные фильмы, но и камерные, эмоциональные истории, способные найти своего зрителя».

Генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова призналась, что главной целью было создать «доброе, теплое кино, которое дойдет до зрительских сердец».

Креативный директор «КИОН» и продюсер фильма Илья Бурец подчеркнул, что картину снимала молодая команда во главе с дебютанткой Светланой Белкиной: «Получилось кино не про «тогда» и не про «сейчас», а про то, что не меняется: первый выбор, первую любовь и цену, которую за них платишь».

Алексей Чадов поделился забавным наблюдением со съемочной площадки: «Отыграл дубль, забегаю посмотреть на монитор – а там сидят 40 женщин и ни одного мужчины. Я даже оторопел, впервые у меня такое. Уверяю вас – эта картина точно была сделана с любовью».

Актеры Аля Майер и Денис Косиков выразили надежду, что зрители узнают в героях себя, а фильм, уже получивший теплые отзывы на фестивалях, найдет путь к сердцам широкой аудитории.

Поддержать съемочную группу в «Синема Парк Мосфильм» пришли известные деятели культуры и шоу-бизнеса: Вероника Журавлёва, Таисия Калинина, Тимофей Кочнев, Илья Носков, Станислав Бондаренко, Софья Воронцова, Дана Агишева, Анна Калашникова, Семён Якубов и многие другие.

Увидеть «Чужой звонок» на больших экранах зрители смогут уже с 10 сентября.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Температура воздуха в Рязанской области 10 сентября опустится до +5°С
Следующая статья
Эксперт Банка России назвала 5 ошибок, мешающих достичь финансовых целей

Популярные материалы

Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Василиса Володина назвала три знака, которые наверстают 10 лет финансового застоя осенью

Грядущие месяцы осени станут точкой невозврата и временем масштабной перезагрузки для тех, кто долгое время топтался на месте.
Интересное

Три знака зодиака вытянут счастливый билет. Глоба рассказала кому сентябрь принесёт удачу

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым сентябрь может принести удачу, новые возможности и приятные перемены. Проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Темы
Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Общество

В Рязани планируют назвать улицу в честь Анатолия Новикова к 130-летию композитора

Кульминацией празднования станет 30 октября – день рождения композитора. В этот день в Скопине состоится Областной фестиваль народного любительского художественного творчества.
Новости России

В Новом Уренгое на промышленном объекте произошел пожар после атаки БПЛА

По словам главы региона, в результате падения обломков сбитого дрона на территории предприятия произошло локальное возгорание.
Общество

В Рязани 10 сентября отключат воду на пяти улицах

Отключение запланировано на завтра, 10 сентября 2026 года, и продлится с 09:00 до 18:00.
Происшествия

Житель Подмосковья получил 3 года тюрьмы за попытку наладить поставку наркотиков в Рязани

Злоумышленники организовали канал поставки запрещенных медикаментов: крупные партии закупались в столичном регионе.
Медицина

В Рязани провели операцию по восстановлению мочеточника из лоскута мочевого пузыря

Комплексное обследование выявило серьезную патологию: нарушение выделительной функции правой почки на фоне правостороннего гидронефроза.
Происшествия

В Рязанской области сироту пытались лишить права на жилье из-за проживания с опекуном

Касимовский районный суд, рассматривавший дело в первой инстанции, признал доводы ведомства несостоятельными.
Новости России

Трусова отправилась в мини-отпуск после успешного турнира в Японии

Как рассказала Трусова, свой короткий отпуск она проводит за городом вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, и сыном Мишей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье