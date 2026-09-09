Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил aif.ru, что беспилотники, атаковавшие Новороссийск, могли лететь со стороны южных регионов Украины.

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения. Об атаке сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным Минздрава, 28 пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные получают помощь в состоянии средней степени тяжести.

«Сегодня ночью подвергся атаке Краснодарский край: Новороссийск, Геленджик… Дроны летят со стороны Одессы, Николаевской области, с ближайшей подконтрольной ВСУ территории», — сказал Липовой.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 596 украинских беспилотников.