Серия пожаров и взрывов: ВС РФ нанесли удары по Киеву и регионам Украины

Вооруженные силы России ночью и утром 9 сентября нанесли серию ударов по объектам в Киеве, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщает Mash.

В Николаеве под удар попала портовая инфраструктура. По данным СМИ, вечером по объектам применяли боеприпасы с УМПК, «Дань-Т» и беспилотники «Герань». Ночная атака продолжилась с использованием реактивных БПЛА.

В Киеве удары пришлись на район речного порта. Это крупный грузовой объект с портальными кранами. Рядом расположена судостроительная верфь «Кузница на Рыбальском», где строили бронекатера «Гюрза-М» и десантные катера «Кентавр» для ВМС Украины. По данным Mash, мощности предприятия и доки используются для ремонта, модернизации и обслуживания плавсредств.

В Голосеевском районе украинской столицы после атаки произошел пожар на складах в Корчеватом. Сообщается и о разрушении супермаркета Varus. Неподалеку находится завод «Радар», который занимается производством и ремонтом радиолокационных систем.

В Одесской области целью атаки стал пограничный пункт Староказачье на границе с Молдавией.

Удары зафиксировали и в Днепропетровской области. В Днепропетровске загорелся склад строительных материалов, а в Кривом Роге серьезные повреждения получила Криворожская ТЭС.

В Сумах после удара произошло возгорание железнодорожного состава. Информация о последствиях атаки уточняется.