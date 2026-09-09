«Мисс Австрия» Лючия Шишич умерла в 22 года

В Австрии умерла 22-летняя Лючия Шишич, действующая обладательница титула «Мисс Австрия». О ее смерти стало известно вечером 7 сентября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на People.

Шишич получила титулы «Мисс Вена» и «Мисс Австрия» в 2024 году. В 2025 и 2026 годах национальный конкурс красоты не проводили из-за финансовых проблем, поэтому новый обладатель титула не появился.

С детства девушка боролась с серьезными проблемами с сердцем. Она родилась с пороком сердечного клапана и перенесла семь операций. Последнее хирургическое вмешательство состоялось в конце 2025 года.

После него Шишич рассказывала, что чувствует себя хорошо, а следующая операция потребуется только через несколько лет. По словам родственников, ее смерть стала полной неожиданностью: девушка хорошо себя чувствовала и не жаловалась на здоровье.

Еще в середине августа Шишич отправлялась на отдых вместе с бойфрендом. Она публиковала фотографии с курорта на своей странице в соцсети.

После известия о смерти девушки соболезнования ее семье и возлюбленному выразили организаторы конкурса «Мисс Австрия», поклонники и представители австрийской хорватской диаспоры.

Лючия Шишич родилась в Вене. Ее родители приехали в Австрию из Боснии и Герцеговины.