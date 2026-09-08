Фото: akro.ryazan.gov.ru
Общество

Антикоррупционный комитет проверил строительство школы в Рязани

Алексей Самохин
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В микрорайоне Семчино Рязани проверили ход строительства новой общеобразовательной школы. Специалисты антикоррупционного комитета Рязанской области оценили темпы и качество работ на объекте. Об этом сообщает сайт ведомства. 

Во время обследования строители занимались благоустройством территории и устройством системы водоотведения. В здании монтировали отопление и вентиляцию, продолжали внутреннюю отделку помещений.

Представителю подрядной организации указали на необходимость увеличить темпы строительства. Отдельно специалисты обратили внимание на качество выполняемых работ.

Объект имеет высокую социальную значимость для жителей микрорайона. Ход строительства школы чиновники взяли на особый контроль.

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