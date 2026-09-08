Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Анита Цой преодолеет свой страх в шоу «Фобия» на НТВ

Алексей Самохин
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В эту субботу, 12 сентября, в эфир НТВ выйдет новый выпуск психологического шоу «Фобия» (12+) с народной артисткой России Анитой Цой. Именно здесь певица покажет настоящую себя – без прикрас и масок, – чтобы побороть фобию и сделать шаг к освобождению от страха потерять контроль.

Новым гостем шоу «Фобия», которое с помощью психологии и современных технологий помогает преодолевать свои страхи, станет популярная певица, народная артистка России Анита Цой. Она попробует побороть боязнь потери контроля и встретится с фобией лицом к лицу в специально созданном пространстве, сообщает пресс-служба телеканала. 

Анита Цой: «Я искренне верю, что подобные проекты – большая поддержка тем, кто боится показаться «ненормальным» из-за своих страхов. Когда видишь на экране реальную жизнь, настоящие эмоции, перестаёшь бояться осуждения. Пусть каждый знает: бояться – не стыдно, а просить помощи – совершенно нормально. Особенно если рядом такой профессионал, как психолог Сергей Насебян. Это была очень мощная поддержка для меня лично».

У всех страхов есть причины и последствия, которые мешают жить. В студии певица расскажет, почему боится потерять контроль над ситуацией и как этот страх связан с периодом жизни, когда ей было неподвластно даже собственное тело. Именно здесь Анита Цой постарается скинуть все маски и предстать перед ведущим без прикрас: вместе они проанализируют, как сходство с матерью повлияло на страхи артистки, способна ли она превратить пустоту в силу и почему певица не позволяет себе быть слабой.

«Это был очень важный и одновременно непростой для меня момент. Во время съёмок программы «Фобия» психолог попросил меня в финале быть максимально собой. Я решила не просто рассказать, а буквально показать свою уязвимость: сняла парик в студии, перед всеми. Мне важно было совершить этот шаг не только для себя, но и чтобы поддержать всех, кто до сих пор прячется за барьерами и масками, внешними или внутренними. В тот момент я ощутила и страх, и огромное освобождение. Думаю, многие узнают себя в этом, ведь принятие себя начинается как раз с честности, иногда даже радикальной», – поделилась певица.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».

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