Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Прятавшегося в шалаше преступника поймали под Рязанью

Алексей Самохин
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В Рязанском округе полицейские разыскали прятавшегося в шалаше злоумышленника, подозреваемого в грабеже и серии домовых краж. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В ОМВД России «Рязанский» поступило сообщение об ограблении в деревне Березовке 63-летней местной жительницы. Приехав на адрес, оперативники уголовного розыска установили, что в дневное время к пенсионерке, находившейся около своего дома, приблизился неизвестный, вырвал из ее руки мобильный телефон и скрылся. При этом злоумышленник так грубо схватил женщину за кисть, что сломал ей палец.

При общении с сельчанами полицейские выяснили, что этот мужчина периодически появлялся в деревне в поисках какой-либо подработки, но его имени и место жительства никто не знал. По описанию внешности оперативники предположили, что к ограблению может быть причастен 41-летний ранее судимый житель Рязанского округа, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Однако проверка показала, что по адресу регистрации он давно не появлялся.

Оперативники уголовного розыска тщательно обследовали окрестности Березовки и в лесополосе наткнулись на шалаш. В нем и прятался разыскиваемый. При нем находился похищенный телефон. В шалаше сыщики также обнаружили большое количество украденного имущества — велосипед, бензотриммер, аккумуляторную пилу, различную домашнюю утварь, удочки, одежду и обувь. 

По предварительной информации, дважды судимый за кражи рязанец недавно освободился из исправительного учреждения. Обустроив для ночевок шалаш близ деревни Березовки, рецидивист приходил в ближайшие села, нанимался на хозяйственные работы и попутно присматривал объекты для краж. 

Оперативники установили, что на счету злоумышленника четыре хищения из домовладений: два в деревне Матчино и по одному — в деревнях Березовке и Минеево. Рецидивист разбивал в домах оконные стекла, проникал внутрь и забирал все, что представляло какую-то ценность, рассчитывая затем эти вещи продать.

Оказалось, что ранее в полицию поступило только одно заявление о краже из четырех выявленных фактов. Оперативникам пришлось проделать значительную работу по установлению трех пострадавших домов и потерпевших – хозяев этих дач, жителей Рязани и Москвы.

Следователями ОМВД России «Рязанский» в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

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