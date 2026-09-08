Прятавшегося в шалаше преступника поймали под Рязанью

В Рязанском округе полицейские разыскали прятавшегося в шалаше злоумышленника, подозреваемого в грабеже и серии домовых краж. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ОМВД России «Рязанский» поступило сообщение об ограблении в деревне Березовке 63-летней местной жительницы. Приехав на адрес, оперативники уголовного розыска установили, что в дневное время к пенсионерке, находившейся около своего дома, приблизился неизвестный, вырвал из ее руки мобильный телефон и скрылся. При этом злоумышленник так грубо схватил женщину за кисть, что сломал ей палец.

При общении с сельчанами полицейские выяснили, что этот мужчина периодически появлялся в деревне в поисках какой-либо подработки, но его имени и место жительства никто не знал. По описанию внешности оперативники предположили, что к ограблению может быть причастен 41-летний ранее судимый житель Рязанского округа, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Однако проверка показала, что по адресу регистрации он давно не появлялся.

Оперативники уголовного розыска тщательно обследовали окрестности Березовки и в лесополосе наткнулись на шалаш. В нем и прятался разыскиваемый. При нем находился похищенный телефон. В шалаше сыщики также обнаружили большое количество украденного имущества — велосипед, бензотриммер, аккумуляторную пилу, различную домашнюю утварь, удочки, одежду и обувь.

По предварительной информации, дважды судимый за кражи рязанец недавно освободился из исправительного учреждения. Обустроив для ночевок шалаш близ деревни Березовки, рецидивист приходил в ближайшие села, нанимался на хозяйственные работы и попутно присматривал объекты для краж.

Оперативники установили, что на счету злоумышленника четыре хищения из домовладений: два в деревне Матчино и по одному — в деревнях Березовке и Минеево. Рецидивист разбивал в домах оконные стекла, проникал внутрь и забирал все, что представляло какую-то ценность, рассчитывая затем эти вещи продать.

Оказалось, что ранее в полицию поступило только одно заявление о краже из четырех выявленных фактов. Оперативникам пришлось проделать значительную работу по установлению трех пострадавших домов и потерпевших – хозяев этих дач, жителей Рязани и Москвы.

Следователями ОМВД России «Рязанский» в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.