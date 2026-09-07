Начальник участка рязанского завода подозревается в коммерческом подкупе на 300 тысяч рублей

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из местных промышленных предприятий. Сотрудника завода по производству черных и цветных металлов подозревают в получении незаконного вознаграждения за предоставление преимуществ отдельным поставщикам. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Рязанской области.

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по июль 2025 года подозреваемый, 1992 года рождения, занимая должность начальника участка на рязанском предприятии, вступил в преступный сговор. За незаконное вознаграждение в размере около 300 тысяч рублей он совершал действия в интересах определенной организации. В частности, фигурант дела обеспечивал этой компании приоритет при выборе поставщика для заключения договоров на приобретение инструментов и оборудования.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Особое внимание уделяется проверке финансовой документации и выявлению возможных аналогичных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого за прошлые периоды.