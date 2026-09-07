В Рязани идет отбор в новую Детскую школу академического балета

В сентябре при Рязанском театре балета, на базе Центра одаренных детей «Гелиос», открывает свои двери новая Детская школа академического балета. Конкурсный отбор юных талантов продлится до 7 сентября, после чего двери школы распахнутся для первого набора учеников.

Школа приглашает детей в возрасте от 7 до 11 лет. Предусмотрено два уровня подготовки: подготовительная группа (для детей 7–9 лет), первый класс балетного искусства (для детей 9–11 лет). Поступление в школу проходит на конкурсной основе.

Педагогом первого набора стала Мария Материнская — действующая артистка Рязанского театра балета и выпускница престижного Педагогического факультета Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

Учебная программа разработана комплексно и включает: классический и историко-бытовой танец, специальную гимнастику, элементарную теорию музыки и фортепиано, введение в балетную профессию.

Главная особенность новой школы — глубокая интеграция с профессиональной сценой. Ученики получат не только системную академическую подготовку, но и уникальную возможность с первого года обучения выходить на большую сцену в постановках Рязанского театра балета, участвовать в мастер-классах и познавать закулисье профессии изнутри.

Дополнительный конкурсный набор продлится до 7 сентября включительно. Подробную информацию о правилах отбора и запись на прослушивание можно найти на платформе «Навигатор».