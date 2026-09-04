Павел Малков анонсировал масштабное обновление улицы Есенина

Губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с Вице-губернатором Артемом Брановым, руководителями профильных региональных ведомств и администрации Рязани осмотрели улицу Есенина в Рязани и обсудили вопросы ее благоустройства и развития.

По словам губернатора, администрация региона приступает к подготовке полноценного проекта развития одной из главных артерий города. Стратегия предполагает не точечный ремонт, а глобальное улучшение инфраструктуры.

«Рассмотрим возможность расширения дороги, масштабное озеленение, создание новых пешеходных и велодорожек. Важно посмотреть на улицу комплексно, чтобы она стала удобнее и для автомобилистов, и для пешеходов», — подчеркнул Павел Малков.

Первые практические шаги будут сделаны уже этой осенью. Специалисты займутся санитарной вырубкой сухих деревьев. Новые зеленые насаждения высадят на большем удалении от проезжей части, что в перспективе создаст техническую возможность для расширения дороги без ущерба для экологии.

В ходе инспекции губернатор также посетил территорию Дворца Первых. Главным событием минувших выходных стал долгожданный запуск фонтана, который не функционировал почти 40 лет.

Глава региона отметил, что сам Дворец и прилегающая территория уже заметно преобразились после реконструкции. Однако работы на этом не завершены. В планах администрации — продолжить благоустройство пространства: установить дополнительные лавочки для комфортного отдыха и привести в порядок остальные малые архитектурные формы.