Сбер поздравил Рязань с Днем города

В этом году областной центр отметил свое 931-летие. Команда Рязанского отделения Сбера подготовила для горожан интерактивную зону в Нижнем парке, которая стала одной из самых популярных площадок на празднике. Юные рязанцы с удовольствием участвовали в творческих мастер-классах, а взрослые соревновались в викторине, приуроченной к 185-летнему юбилею Сбербанка. Главный пушистый талисман – СберКот – дарил прохожим улыбки и памятные сувениры, а яркая фотозона стала центром притяжения для семейных кадров.
Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
«Рязань по праву считается одним из древнейших городов России с богатейшей историей и самобытными традициями. Отрадно видеть, как год от года она преображается, становясь все более комфортной и красивой, при этом бережно сохраняя свою архитектуру и культурный код. Мы рады, что смогли стать частью этого атмосферного праздника. Желаю Рязани роста и процветания, а ее руководителям — смелых решений и реализации самых амбициозных замыслов».
Положительными эмоциями от праздника поделилась и Ксения Бормотова, жительница Рязани:
«Я обожаю городские мероприятия, особенно ко Дню города. В этом году была приятно удивлена, что Сбер, клиентом которого я являюсь уже много лет, развернул такую интересную площадку в Нижнем парке. Волонтеры увлекательно рассказывали об истории банка и юбилейной концепции, а фотозона была так популярна, что для классного кадра пришлось постоять в очереди. Хочется поблагодарить организаторов и пожелать больше таких ярких интеграций!»