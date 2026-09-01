Астролог назвал лучшие дни в сентябре для крупных покупок согласно лунному календарю

Сентябрь — традиционное время для обновления гардероба, ремонта или приобретения чего-то значимого. Однако, чтобы траты принесли не только радость, но и долгосрочную пользу, астролог Борис Зак в беседе с «Москва 24» составил подробный лунный календарь благоприятных дней для шопинга на этот месяц.

Первые дни осени, 1 и 2 сентября, приходятся на 20-е и 21-е лунные сутки, а Луна будет находиться в знаковом для финансов Тельце. В эти дни можно покупать практически любые вещи. Эксперт настоятельно рекомендует совершать сделки только с проверенными и надежными продавцами.

6 сентября — 25-е лунные сутки под покровительством Луны в Раке станут идеальным моментом для решений, связанных с домом. Можно покупать недвижимость (квартиры, дома), а также предметы интерьера и декора. Категорически не рекомендуется оформлять кредиты или брать займы.

«9 сентября ожидаются 28-е лунные сутки, при этом Луна будет во Льве. Это благоприятствует совершению крупных покупок, особенно если они подчеркивают индивидуальность и статус. Предпочтение стоит отдавать ярким и броским предметам», — отметил Борис Зак.

Период с 16 по 18 сентября астролог выделяет как особо мощный для финансовых вложений. 16 сентября (6-е лунные сутки, Луна в Скорпионе) -лучшее время для покупок с прицелом на будущую прибыль и инвестиции. 17 и 18 сентября (7-е и 8-е лунные сутки, Луна в Стрельце). Это идеальные дни для приобретения вещей известных и дорогих брендов. По словам Бориса Зака, больше всего повезет тем, кто решит вложиться в предметы роскоши, например, в дорогие дизайнерские сумки.

Завершающая декада месяца также подарит несколько удачных окон для трат под влиянием Луны в Козероге. 21 сентября (10-е лунные сутки) благоприятный день для купли-продажи, однако от вложений в недвижимость в эту дату лучше воздержаться. 22 сентября (11-е лунные сутки) самое удачное время в месяце для приобретения дорогостоящей бытовой техники и электроники.