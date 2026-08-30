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Переживём три «лютых ига»: монах Авель называл дату, когда бесы покинут Россию

Валерия Мединская
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Монаха Авеля называли тайновидцем. Он жил в XVIII веке и оставил после себя множество пророчеств. Некоторые из них сбылись ещё при его жизни. Другие — исполняются на наших глазах.

Среди самых известных его предсказаний — три «лютых ига», которые предстоит пережить России. И обещание, что бесы из страны уйдут.

Что известно о пророчествах Авеля

В интернете широко распространены изречения, присваемые монаху Авелю. Порой трудно понять, что он сказал на самом деле, а что ему лишь приписывают. Но есть несколько пророчеств, которые упоминаются чаще всего.

Одно из главных — о трёх «лютых игах» для России. Называл он татарское, польское и безбожное.

«Будет скорпион бичевать землю русскую, грабить святыни её, закрывать церкви Божьи, казнить лучших людей русских», — цитируют разные источники.

Многие толкователи проводят параллели между образом скорпиона и Львом Троцким. Возможно, потому, что тот родился под знаком Скорпиона.

А безбожное иго, конечно, связывают с революцией 1917 года. Тогда началось большое гонение на православную веру.

Когда бесы уйдут из России

Авель предупреждал о бедах, но утешал: они не продлятся вечно.

«После семидесяти лет запустения бесы уйдут из России», — такое изречение приписывают тайновидцу.

Это пророчество сегодня вызывает особый интерес. Многие видят в нём указание на сроки духовного возрождения страны.

Говорят, что монах Авель предупреждал и о великой мировой войне. Он иносказательно предрёк появление новых видов оружия.

«По воздуху люди как птицы летать будут, под водой как рыбы плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут», — говорил старец.

Возрождение России и Крест над Царьградом

Но даже самые тёмные времена пройдут. Россия устоит, уверял старец. Он пророчил государству возрождение и новое величие. Путь к нему начнётся после того, как падёт безбожное иго.

Авель оставил и такое предсказание:

«Свершатся надежды русские: на Софии в Царе-граде (сейчас это Стамбул) воссияет Крест Православный».

Церковное предание — это живоносная артерия Благодати. Однако оно не может быть достоверным, если по духу противоречит Священному Писанию.

К пророчествам стоит относиться с осторожностью. В них можно искать утешение и надежду. Но не стоит воспринимать их как точный календарь событий. Тем более если текст дошёл до нас в пересказах и не имеет документального подтверждения.

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