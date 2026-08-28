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Общество

Сдать биометрию теперь можно прямо дома

Валерия Мединская
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Ехать в банк или МФЦ, чтобы зарегистрировать биометрические данные, теперь не обязательно. Как рассказали в ВТБ, в приложении банка для Android и iOS появилась возможность оформить биометрию прямо через мобильный телефон — сервис работает в связке с Госуслугами.

Схема простая: в профиле приложения нужно открыть раздел «Биометрические сервисы» — оттуда произойдёт переход в приложение «Госуслуги», где человек даёт согласие и фотографируется. По данным банка, вся процедура занимает около двух минут. Если в профиле на Госуслугах уже указаны данные водительских прав или загранпаспорта, упрощённую биометрию можно сразу же повысить до стандартной.

Разница между этими двумя уровнями существенная. Упрощённая биометрия пригодится для входа в интернет-банк, подтверждения онлайн-операций, небольших покупок в магазинах, оплаты проезда в метро и защиты аккаунта на Госуслугах. А вот для более крупных покупок, заселения в гостиницу или подтверждения возраста при интернет-шопинге понадобится уже стандартная биометрия.

По статистике ВТБ интерес к технологии растёт быстро: биометрию уже сдали и пользуются ей более 7 млн пользователей банка, а к концу года, по прогнозам, эта цифра может вырасти до 10 млн человек.

Опрос, проведённый среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением от 100 тыс. человек, показал: 70% опрошенных в принципе готовы пользоваться биометрией в финансовых и других сервисах. Правда, 27% признались, что их готовность напрямую зависит от того, насколько удобной и быстрой окажется процедура. Динамика за год тоже показательная: 38% участников опроса стали чаще замечать, как люди пользуются такими сервисами, 25% отметили, что доверие к банковской биометрии выросло, а 18% сами начали применять её при входе в приложения и на кассе.

При этом до массового распространения технологии ещё далеко. По оценке эксперта, через Единую биометрическую систему сегодня пользуются биометрией лишь около 7% населения страны. Но отраслевые эксперты отмечают: банков, предлагающих такие услуги, становится всё больше, растёт и число сервисов, доступных при биометрической идентификации. По данным экспертов рынка, больше всего транзакций с использованием биометрии проходит в Москве и Санкт-Петербурге, однако сервис постепенно добирается и до других регионов страны.

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