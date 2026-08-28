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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2026 года, рассказали в Госдуме

Алексей Самохин
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Краткое содержание материала:

  • Участники СВО получат преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата.
  • НКО смогут подтверждать подлинность своих страниц в соцсетях через «Госуслуги».
  • Единая система учета платежных карт поможет бороться с дропперством и мошенническими переводами.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал в своём канале о законах, которые начнут действовать в России с сентября 2026 года. 

Гарантии для участников СВО

С сентября 2026 года для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, усилят трудовые гарантии. При сокращении численности или штата сотрудников они получат преимущественное право сохранить рабочее место.

Новая норма должна обеспечить дополнительные гарантии тем, кто выполняет задачи в зоне проведения СВО.

Страницы НКО будут подтверждать через «Госуслуги»

Социальные сети получат механизм проверки персональных страниц некоммерческих организаций. Подтвердить принадлежность аккаунта НКО сможет через «Госуслуги».

Нововведение направлено на борьбу с мошенниками, которые создают копии страниц настоящих организаций и от их имени собирают деньги.

Отметка о верификации позволит пользователям отличить официальный аккаунт НКО от поддельного. Это снизит риск того, что пожертвования попадут преступникам.

Появится единая система учета платежных карт

Еще одно изменение связано с банковскими картами. В России начнет работать единая система их учета.

Механизм призван противодействовать дропперству. Речь идет о схемах, при которых банковские карты используют для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей.

В Госдуме подчеркнули, что с 2021 года принято 19 федеральных законов, направленных на защиту граждан от мошенников. Законодательные меры продолжают корректировать с учетом новых технологий и способов, которыми пользуются злоумышленники.

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