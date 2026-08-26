Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки. Абсолютным лидером в обеих номинациях стал рязанский Лицей № 4.

Первый рейтинг оценивает, насколько успешно выпускники школы показывают себя при поступлении в ведущие вузы страны (соотношение среднего балла ЕГЭ учеников со средним баллом, требуемым в университете). В десятку сильнейших образовательных учреждений региона вошли:

Лицей № 4 (г. Рязань) Гимназия № 2 имени И.П. Павлова Гимназия № 5 Школа № 3 «Центр развития образования» Школа № 14 с углубленным изучением английского языка Школа № 1 имени В.П. Екимецкой Школа № 39 «Центр физико-математического образования» Новомичуринская школа № 3 Школа № 69 Школа № 43

Второй рейтинг отражает абсолютное число выпускников, которым удалось поступить в лучшие университеты России. Здесь пальму первенства также удерживает Лицей № 4. Вторую и третью строчки заняли Школа № 3 «Центр развития образования» и Гимназия № 5 соответственно. В пятерку также вошли Гимназия № 2 им. И.П. Павлова и Школа № 14. Замыкают региональную десятку многопрофильная Школа № 17, Лицей № 52, Школы № 72, № 39 и № 1 им. В.П. Екимецкой.

Несмотря на высокие показатели внутри региона, в общероссийских рейтингах («Топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников» и «Рейтинг школ по количеству поступивших в ведущие вузы») учебные заведения Рязанской области в этом году представлены не были.