Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки. Абсолютным лидером в обеих номинациях стал рязанский Лицей № 4.
Первый рейтинг оценивает, насколько успешно выпускники школы показывают себя при поступлении в ведущие вузы страны (соотношение среднего балла ЕГЭ учеников со средним баллом, требуемым в университете). В десятку сильнейших образовательных учреждений региона вошли:
- Лицей № 4 (г. Рязань)
- Гимназия № 2 имени И.П. Павлова
- Гимназия № 5
- Школа № 3 «Центр развития образования»
- Школа № 14 с углубленным изучением английского языка
- Школа № 1 имени В.П. Екимецкой
- Школа № 39 «Центр физико-математического образования»
- Новомичуринская школа № 3
- Школа № 69
- Школа № 43
Второй рейтинг отражает абсолютное число выпускников, которым удалось поступить в лучшие университеты России. Здесь пальму первенства также удерживает Лицей № 4. Вторую и третью строчки заняли Школа № 3 «Центр развития образования» и Гимназия № 5 соответственно. В пятерку также вошли Гимназия № 2 им. И.П. Павлова и Школа № 14. Замыкают региональную десятку многопрофильная Школа № 17, Лицей № 52, Школы № 72, № 39 и № 1 им. В.П. Екимецкой.
Несмотря на высокие показатели внутри региона, в общероссийских рейтингах («Топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников» и «Рейтинг школ по количеству поступивших в ведущие вузы») учебные заведения Рязанской области в этом году представлены не были.