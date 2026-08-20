Павел Малков доложил Президенту о ходе структурных реформ и оценил рост экономики Рязанской области

Губернатор Рязанской области, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», Павел Малков принял участие в совещании под председательством Владимира Путина. Встреча была посвящена стратегическому развитию страны и реализации национальных проектов.

Ключевой темой обсуждения стали промежуточные итоги выполнения Плана структурных изменений в экономике России, рассчитанного до 2030 года. Участники заседания затронули вопросы сбалансированности региональных бюджетов, а также ход достижения социально-экономических показателей, заложенных в национальные цели развития. По итогам дискуссии Президент дал ряд адресных поручений Правительству РФ.

Напомним, что данный план был подготовлен кабмином в прошлом году. В ходе заседания глава государства подчеркнул важность его равномерной реализации: «Его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно – в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов Федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки». Стратегические ориентиры развития страны на долгосрочную перспективу включают демографию, образование, технологическое лидерство, цифровизацию и создание комфортной городской среды, а также устойчивый рост ВВП.

Комментируя итоги совещания, Павел Малков отметил: