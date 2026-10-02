Фото Правительство Рязанской области
Общество

Павел Малков назвал ФНС и Казначейство образцом современных подходов

Олеся Чугунова
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В Рязани 2 октября прошло совместное выездное заседание Общественных советов при ФНС и Федеральном казначействе. Участие приняли Станислав Прокофьев, Иван Лобанов, Даниил Егоров, Роман Артюхин, Юлия Швакова, Владислав Гриб и эксперты.

Губернатор Павел Малков отметил важность межведомственного диалога для оценки работы федеральных решений в регионах. Глава региона подчеркнул:

«Федеральное казначейство и Федеральная налоговая служба – пример профессионального и эффективного выстраивания работы в целом. Образец успешного внедрения современных подходов и сервисов. Задачи у нас общие: систему делать прозрачнее, эффективнее, а услуги – удобнее. Во всей этой работе большое значение имеет общественный контроль. Такое совместное обсуждение самых злободневных, актуальных тем – это признак зрелости общества и открытости ведомств. Мы готовы поддерживать инициативы Общественных советов и реализовывать пилотные проекты».

Станислав Прокофьев поблагодарил Павла Малкова за взаимодействие, отметив, что совместные обсуждения помогают определять стратегические направления развития ведомств. «Неслучайно местом для проведения нашего мероприятия выбрана Рязань. Мы видим здесь активную созидательную работу по всем направлениям, видим позитивные результаты. Это и экономический рост в регионе, и развитие промышленности, жилищного, дорожного строительства, в социальной сфере много хорошего сделано. И работа продолжается», – сказал он.

Иван Лобанов подчеркнул, что открытый диалог власти и профессионального сообщества позволяет эффективно решать стратегические задачи.

«Общественный совет при Федеральном казначействе стал эффективной дискуссионной площадкой, где формируются направления стратегического развития казначейства в России. Сегодня такой конструктивной площадкой для диалога власти и общества выступила Рязанская область. Экспертные предложения, которые прозвучали сегодня, будут способствовать максимальной прозрачности и результативности работы как налоговой, так и казначейской систем. Именно от эффективности управления общественными финансами зависят благополучие наших граждан, устойчивость региональной экономики и выполнение социальных обязательств государства», – сказал он.

Даниил Егоров и Роман Артюхин отметили, что общественные советы позволяют предметно обсудить широкий круг вопросов и сформировать предложения по эффективному управлению госфинансами.

Участники обсудили оптимизацию госзакупок, казначейский мониторинг госконтрактов, налоговую нагрузку на малый бизнес и проект «Всероссийская студенческая олимпиада «Налоги».

Завершился визит экскурсией по Рязанской ВДНХ, где гости ознакомились с региональными брендами в «Резиденции традиций».

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