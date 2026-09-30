В Рязани утром три улицы остались без света из-за аварии

Материал дополнен: по данным компании, электроснабжение восстановили в 08:00.
В Рязани утром 30 сентября отключили электричество на улицах Великанова, Крупской и Юбилейной. Причиной стало технологическое нарушение на сети.
По данным АО «РГРЭС», аварийная бригада уже занимается локализацией поврежденного участка. После этого специалисты восстановят электроснабжение.
Ориентировочно свет должны вернуть в течение двух часов.
Жители могут уточнить информацию об отключении в диспетчерской службе «РГРЭС» по телефону 55-01-12.