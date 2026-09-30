С 2027 года у дачников могут начать отнимать землю по ещё одной причине

Владельцы дачных и приусадебных участков рискуют столкнуться с новым основанием для изъятия земли. Правительство предлагает считать признаком неиспользования участка его зарастание инвазивными растениями, если они занимают более половины площади. Об этом пишет «Российская газета».

Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки планируют внести в постановление правительства №826 от 31 мая 2025 года, которое устанавливает признаки неиспользования земель. Новое правило может начать действовать с 1 сентября 2027 года. Речь идет о приусадебных, садовых и огородных участках, а также землях, на которых строительство запрещено.

Сейчас землю могут признать неиспользуемой, если более половины ее площади захламлено предметами, не связанными с назначением участка, либо загрязнено отходами. Еще одним основанием считается зарастание более 50% территории сорными растениями высотой свыше метра.

В проекте предлагают добавить в этот перечень инвазивные, то есть чужеродные и опасные для местной природы растения. Если такая растительность займет больше половины участка, это могут признать признаком его неиспользования.

Инвазивные растения способны быстро распространяться на новой территории, вытеснять местные виды и наносить вред экосистемам. Некоторые из них представляют опасность и для здоровья человека.

Один из самых известных примеров в России, борщевик Сосновского. В перечень входят и менее известные растения. Среди них канадский золотарник и клен американский.

По данным исследований, больше всего инвазивных видов среди российских регионов обнаружили в Калужской области, 71 вид. В Карелии такие растения, согласно приведенным в материале данным, пока не зафиксированы.

Собственникам участков из Рязани и области придется учитывать новые требования, если поправки примут. За наличие опасной растительности сейчас предусмотрена административная ответственность, а проект предлагает учитывать ее массовое распространение еще и при оценке того, используется ли земля по назначению.