Почему мост-дублер через Оку решили строить в Дядькове

Мост-дублер через Оку в Рязанской области решили строить в районе села Дядьково после инженерно-экономических исследований и оценки нескольких вариантов расположения. Об этом сообщили в региональном минтрансе в ответ на запрос «АиФ-Рязань».

Читатели ранее спрашивали, почему новый мост решили возводить в Дядькове, а не рядом с Солотчинским мостом.

Как пояснили в министерстве, на подготовительном этапе проектная организация ОАО «Институт «Гипростроймост» рассмотрела несколько вариантов размещения переправы. В итоге специалисты рекомендовали участок в районе Дядькова.

При выборе места учитывали соответствие трассы схеме территориального планирования. Важным условием стало и соблюдение технических требований балансодержателя участка Оки, ФГБУ «Канал имени Москвы».

Еще одним фактором стала необходимость сократить объем реконструкции дороги Рязань, от Шумаши, до Спасска-Рязанского, Ижевского и Лакаша.

Проектировщики стремились избежать изъятия особо ценных сельхозземель и минимизировать количество домов и других объектов, которые придется снести. Кроме того, расположение в районе Дядькова позволяет сократить протяженность трассы и снизить стоимость строительства.

«Мостовой переход через р. Ока является региональным объектом и примыкает к региональной сети автомобильных дорог, при этом мостовой переход будет располагаться за пределами населенного пункта. Данные решения получили положительное заключение ФАУ Главгосэкспертизы России», — сообщили в минтрансе Рязанской области.

Новый мост должен стать частью региональной дорожной сети. Его расположение за пределами населенного пункта предусмотрено проектными решениями, которые уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы.