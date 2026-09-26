Масштабная пробка образовалась на Солотчинском мосту из-за ДТП

В Рязани зафиксировано серьезное затруднение дорожного движения на Солотчинском мосту. По предварительным данным, причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщениям очевидцев, опубликованным в канале «ДТП и ЧП Рязань» в Максе, авария произошла на участке дороги в сторону поселка Солотча. В результате инцидента движение в данном направлении оказалось практически парализовано. Длина образовавшейся пробки, по словам водителей, тянется вплоть до торгового центра «Круиз».

На момент публикации материала официальные сведения от Госавтоинспекции о причинах аварии, количестве задействованных транспортных средств и наличии пострадавших не поступали.