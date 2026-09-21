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Транспорт и дороги

В Рязани 22 сентября изменится движение общественного транспорта

Анастасия Мериакри
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В понедельник, 22 сентября, в Рязани временно изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов и будет приостановлено движение троллейбуса. Ограничения связаны с проведением дорожно-строительных работ на участке улицы Есенина от пересечения с улицей Грибоедова до пересечения с Подгорной улицей.

Изменения вступят в силу в дневное время, с 10:00 до 15:00. На этот период перекрытый участок будет полностью огорожен.

Маршруты № 47М2 и № 53М2 при движении в сторону центра города на участке между остановками «Электросеть» и «пл. Театральная» будут следовать через улицу Новая. В обратном направлении схема движения сохраняется без изменений.

Маршрут № 95М2 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «пл. Театральная» в обоих направлениях будет следовать по улицам Грибоедова – Свободы – Ленина, далее по своему маршруту.

Маршрут № 13 на участке между остановками «Библиотека им. Горького» и «ул. Грибоедова» в обоих направлениях направится по улицам Ленина – Свободы – Грибоедова, далее по маршруту.

Маршрут № 22 на участке между остановками «ул. Грибоедова» и «Театральная пл.» в обоих направлениях будет следовать по улицам Грибоедова – Свободы – Ленина, далее по маршруту.

На период проведения работ движение троллейбуса № 13 будет полностью приостановлено.

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