Борис Ясинский озвучил планы по ямочному ремонту на неделю и выделил приоритетные участки

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что дорожные службы города продолжают устранять дефекты дорожного полотна, пока позволяют погодные условия. При формировании плана работ приоритет отдается участкам с наиболее серьезными изъянами, а также адресам, которые поступают в обращениях от жителей.

Масштабные работы велись на протяжении всей прошлой недели. Дорожники привели в порядок участки на Первомайском проспекте, а также на улицах Новаторов, Новоселов, Костычева, Трудовой, МОГЭС, Энгельса, Затинной и Грибоедова. Кроме того, ремонт провели в районе лицея на улице Островского. На Михайловском шоссе и Станкозаводской улице для ликвидации ям применили инъекционно-струйный метод.

Вчера и сегодня бригады использовали горячий асфальт для устранения ям на Восточном промузле и улице Вишнёвой. Согласно утвержденному графику, на текущую неделю в план ямочного ремонта включены улицы Тимакова, Сельских строителей и Староречинская.