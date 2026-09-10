Новые камеры фиксации нарушений ПДД установили в Рязани

В Рязани расширилась сеть комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новые камеры заработали на перекрестке проезда Шабулина и улицы Октябрьской, а также в районе бассейна «Чайка», сообщают автомобилисты в группе «ПУВР» ВКонтакте.

На перекрестке с четырех сторон установлены комплексы, внешне напоминающие систему «АТОМ-ИС». Они контролируют транспортные потоки во всех основных направлениях: в сторону Московского шоссе и микрорайона Приокский, а также в сторону Ворошиловки и Северной окружной дороги.

Ограничение скорости на данном участке составляет 40 км/ч. Однако современные комплексы способны отслеживать гораздо больше нарушений, чем просто скорость. В их «поле зрения» попадают: выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности водителя и пассажиров, поворот или разворот не из той полосы, которая предназначена для данного маневра.

«Это актуально при повороте с полосы «прямо» из Приокского направо в сторону Московского и с полосы «направо» со стороны Ворошиловки прямо в сторону Приокского или налево в сторону Московского», — говорится в сообщении.

Еще один новый комплекс зафиксирован в районе бассейна «Чайка». Эта камера направлена в сторону Московского шоссе и Северной окружной дороги. Ее главные задачи — контроль соблюдения скоростного режима (также 40 км/ч) и обеспечение безопасности на пешеходном переходе.