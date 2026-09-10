Фото: https://vk.ru/ryazanligakvn
Культура и события

Рязанская лига КВН знакомит зрителей с участниками предстоящих игр

Олеся Чугунова
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Официальная Рязанская лига КВН продолжает знакомить болельщиков с командами, которые выступят в 1/4 финале и на музыкальном фестивале «Поющий косопуз». Обе игры уже совсем близко.

Среди участников — команда «3,4 полёт нормальный» (По-флотски, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова). Рязанский зритель впервые увидел коллектив весной, и теперь ребята возвращаются, чтобы побороться за путёвку в полуфинал. Команда признаётся, что очень боится выступить плохо, а куратор буквально кусает их после игры. В каждом выступлении у них есть номер про деда, а состав ещё ни разу не играл больше двух игр подряд. Виталик, человек на фото на коляске, в этот раз с командой не смог.

Ещё одни участники четвертьфинала — «Рука в синице» (сборная Херсонской области). За 3,5 года работы команда провела в поездках 12 месяцев, а через её состав прошло более 50 человек. Несмотря на цвет формы, спонсорской помощи от Билайн коллектив никогда не получал.

Команда «ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИ» — учёные, доказывающие, что можно взорваться от смеха. Из положительного в них только протоны. В Рязань они едут впервые. «Извините» — полуфиналисты центральной Юго-Западной лиги, обещают много хороших песен, мощные отыгрыши Андрея и смешные конфликты. «Шиповник» (ГУУ, Москва) — полуфиналистки центральной лиги «Лампа Синергии» и участницы «Поющего косопуза — 2026». «Кому фисташки?» (Крымский федеральный университет им. Вернадского) играет в КВН 8 лет, дважды была финалистом севастопольской лиги и дошла до четвертьфинала центральной Уралки в 2024 году.

Также на фестивале выступят «Это всё моё родное» из Подольска, «Сборная ГУМРФ» с морским колоритом и другие коллективы.

Тем временем в преддверии 1/4 финала проходит экспресс-розыгрыш пригласительных билетов. 7инфо разыгрывает 10 билетов — по 2 на каждого из 5 победителей. Итоги подведут уже сегодня вечером, 10 сентября. Успейте оставить комментарий и пригласить друга.

Напомним, игра 1/4 финала состоится в ближайшую пятницу, 11 сентября, на сцене Рязанского Дворца Молодёжи. Начало в 19:00. А 12 сентября в 19:00 в Рязанской областной филармонии пройдёт традиционный музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз». Главный сюрприз вечера — выступление звёздного гостя, команды «СОЮЗ» (18+).

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