Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков оценил развитие Спасского округа

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков 9 сентября работал в Спасском округе. На встрече с главой муниципалитета Ниной Васильевной Соломоновой обсуждались результаты последних лет, текущие задачи и планы.

За последние годы в округе обновили Спасскую гимназию и детский сад, а после 13-летнего простоя запустили педагогический колледж. Построены два новых дома культуры, ещё в четырёх проведён капитальный ремонт, открыты две модельные библиотеки, обновлён историко-археологический музей.

В сфере здравоохранения приведены в порядок десять фельдшерско-акушерских пунктов и построены три новых, обновлён транспорт первичного звена и стоматологическое оборудование.

«Продолжаем благоустройство и ремонт дорог. В этом году привели в порядок пять участков муниципальных дорог, в том числе две улицы в Спасске-Рязанском», — сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Развивается и спортивная инфраструктура: Павел Малков осмотрел ход реконструкции стадиона «Русич». Этой осенью объект откроется для всех жителей.

По словам губернатора, у округа есть большой потенциал для развития, и его необходимо использовать. Работать над этим будут совместно с командой муниципалитета.

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