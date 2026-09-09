Фото Рязанской областной Думы
Общество

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин: Необходимо активно вовлекать молодежь в культурную жизнь региона

Олеся Чугунова
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На заседании регионального парламента в среду, 9 сентября, в рамках «правительственного часа» депутаты обсудили основные направления государственной культурной политики. О театрально-концертной деятельности и реализации в Рязанской области социально значимых проектов культурного просвещения подрастающего поколения рассказала региональный министр культуры Екатерина Шуранова.

Особое внимание в ходе доклада главы профильного ведомства было уделено подведению итогов театрально-концертного сезона 2025/2026, а также эффективности развития сферы культуры в рамках реализации национальных проектов «Культура» и «Семья».

«Сегодня в регионе более 1200 учреждений культуры – театры, музеи, образовательные и культурно-досуговые центры, библиотеки, концертные залы, где занято более 6 тысяч специалистов. За 2025 год показано 1204 спектакля, собравших более 290 тыс. зрителей, организовано 400 концертов, которые посетили более 158 тыс. Зрителей», – сообщила Екатерина Шуранова.

Министр подробно остановилась на приоритетных аспектах работы, знаковых мероприятиях, проектах и престижных премиях ведущих театров областного центра, рассказала о традиционных межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, пользующихся популярностью не только у рязанского зрителя, но и далеко за пределами региона (фестивали «Рязанские смотрины», «Слово о русском сердце», «Славянские театральные встречи», «Театральные хоромины», «Зеркало сцены», проекты «Театр – подростку», «Победа в каждом из нас», «Театральный поезд»). Отдельно Екатерина Шуранова отметила гастрольную деятельность театра юного зрителя, театра кукол, Рязанского академического русского народного хора им. Е. Попова в приграничных территориях.

Говоря об инфраструктурных изменениях, Екатерина Шуранова подчеркнула значимые результаты, достигнутые за последние годы:

«За время реализации национальных проектов и государственных программ произошло масштабное обновление учреждений культуры Рязанской области, укреплено их материально-техническое оснащение. В рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтированы здания театра драмы, театра юного зрителя. В текущем году по нацпроекту «Семья» планируется реставрировать филармонию, музыкальный театр и театр кукол. В 2025 году по инициативе губернатора Рязанской области Павла Малкова был создан Рязанский театр балета. В 2026 году на базе центра одаренных детей «Гелиос» начала работать детская академическая школа балета для детей от 7 до 11 лет».

По словам главы ведомства, один из основных фокусов внимания министерства культуры Рязанской области – организация культурно-просветительской деятельности среди молодежи, которая включает такие направления, как патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие программы «Пушкинская карта» через межведомственное взаимодействие с региональным министерством образования, усиление информационной кампании и внедрение новых форматов мероприятий в учреждениях культуры. Театральное сообщество понимает ответственность перед юным зрителем и формирует репертуар по произведениям классической литературы, а также связанный с патриотической составляющей: темами любви к Отечеству, родному краю, Великой Отечественной войны, специальной военной операции.

Депутаты после выступления министра смогли задать интересующие их вопросы. Речь шла об аудите городских и сельских школ искусств и перспективах ремонтных работ в них, об обеспечении безопасности при посещении культурных учреждений региона, о развитии социокультурных проектов для детей с ограниченными возможностями здоровья, о программах и мерах поддержки для талантливой молодежи, о сохранении культурного наследия и продвижении творческих инициатив непрофессиональных коллективов и талантливых граждан, о результатах реализации программы «Земский работник культуры» и возрождении культурной жизни на селе, о возможностях культурного туризма.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил министра и ее коллег за проделанную работу:

«Для нас очень важно, чтобы театральная и концертная деятельность не просто сохранялась, а активно развивалась в нашем регионе. Мы должны обеспечить преемственность культурных традиций и доступность искусства для всех жителей области. Затраченные федеральные и бюджетные средства должны работать максимально эффективно – не просто закрывать текущие потребности, а создавать условия для укрепления этой сферы. И, конечно, необходимо активно вовлекать молодежь в культурную жизнь региона: именно новое поколение станет главным носителем и продолжателем наших культурных ценностей. Для этого нужны современные форматы, понятные молодым людям, и площадки, где они смогут реализовать свой творческий потенциал».

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.

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