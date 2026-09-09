Фото Правительства Рязанской области
Общество

В Рязани прошла тренировка по гражданской обороне

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Московском районе Рязани под руководством первого заместителя председателя регионального правительства Дениса Бокова состоялись очередные масштабные учения по гражданской обороне. В центре внимания — практическая отработка эвакуационных мероприятий на случай атаки беспилотного летательного аппарата по многоквартирному жилому дому.

Основная задача тренировок — проверить исправность систем оповещения и отладить механизм слаженного взаимодействия всех экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Организатором выступила администрация Рязани при содействии региональных министерств и ведомств.

В легенде учений была смоделирована ситуация повреждения жилой многоэтажки БПЛА с последующим возгоранием. После получения вводной о тревоге на место оперативно прибыли расчеты регионального управления МЧС, сотрудники полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной службы, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и мэрии. Сразу же приступил к работе оперативный штаб.

Ключевой акцент был сделан на оказании помощи пострадавшим жителям и их безопасности. Отрабатывалась эвакуация в пункты временного размещения с привлечением автобусов, а также организация горячего питания и обеспечения базовых бытовых нужд для эвакуированных граждан.

Денис Боков отметил важность подобных мероприятий и их высокую результативность.

«Это уже вторая тренировка. Первая проводилась в новом доме, теперь специально взят более старый объект жилого фонда, где сложнее с эвакуацией и укрытиями. Отрабатываем уже в более сложных условиях, учли прежние недоработки, которые проанализировали и сделали выводы. По итогам этой тренировки также проработаем определенные моменты, где еще нужно усилиться», – подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона.

Он добавил, что практические занятия будут продолжены, поскольку они позволяют службам в случае реальной ЧС действовать максимально грамотно и без промедления. «Тренировки повышают эффективность действий всех служб», – резюмировал Денис Боков, уточнив, что следующие учения запланированы уже на зимний период.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Психолог объяснила, как усилить влечение во время близости с партнёром
Следующая статья
Памфилова высказалась о кандидатах, которые проигнорировали дебаты

Популярные материалы

Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Три знака зодиака вытянут счастливый билет. Глоба рассказала кому сентябрь принесёт удачу

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым сентябрь может принести удачу, новые возможности и приятные перемены. Проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков.
Интересное

Василиса Володина назвала три знака, которые наверстают 10 лет финансового застоя осенью

Грядущие месяцы осени станут точкой невозврата и временем масштабной перезагрузки для тех, кто долгое время топтался на месте.
Происшествия

Что горело в Рязанской области 7 сентября: машина в Касимове и дачный дом в Сапожковском округе

За сутки в регионе произошло два пожара. МЧС назвало причины вызовов и сообщило о последствиях.
Темы
Общество

Павел Малков рассказал о 780 профильных классах в рязанских школах

В этом учебном году открыли более 100 новых.
Спорт

Олег Романцев и певица Натали станут гостями юбилея рязанского футбола

В Рязани масштабно празднуют 115-летие местного футбола.
Общество

В Рязани пройдёт форум «Дни международного бизнеса» с участием восьми азиатских стран

Масштабная площадка объединит экспортеров, отраслевых экспертов и предпринимателей для поиска новых партнеров и решений в сфере трансграничной торговли в условиях глобальных изменений.
Общество

В Рязани назначена дата публичных слушаний по благоустройству Лесопарка

В Рязани стартует этап общественных слушаний по преображению Лесопарка.
Общество

Четыре рязанских проекта победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

В минувший понедельник, 8 сентября, в столице прошли рабочие переговоры губернатора Рязанской области Павла Малкова и главы Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.
Общество

Эксперты федерального конкурса «Семейная столица России» оценят инфраструктуру Рязани

В предстоящий понедельник, 14 сентября, Рязань станет площадкой для инспекционной проверки со стороны жюри Всероссийского конкурса «Семейная столица России».
Общество

Клиенты «Ростелекома» получили возможность оплачивать услуги цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 года клиентам «Ростелекома» стала доступна оплата цифровыми рублями на сайте компании.
Общество

В Рязани прошла церемония памяти в 85-ю годовщину начала блокады Ленинграда

8 сентября на Ленинградском кладбище Рязани прошла церемония возложения цветов и венков в память о 85-й годовщине начала блокады Ленинграда.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье