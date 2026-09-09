В Рязани прошла тренировка по гражданской обороне

В Московском районе Рязани под руководством первого заместителя председателя регионального правительства Дениса Бокова состоялись очередные масштабные учения по гражданской обороне. В центре внимания — практическая отработка эвакуационных мероприятий на случай атаки беспилотного летательного аппарата по многоквартирному жилому дому.

Основная задача тренировок — проверить исправность систем оповещения и отладить механизм слаженного взаимодействия всех экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Организатором выступила администрация Рязани при содействии региональных министерств и ведомств.

В легенде учений была смоделирована ситуация повреждения жилой многоэтажки БПЛА с последующим возгоранием. После получения вводной о тревоге на место оперативно прибыли расчеты регионального управления МЧС, сотрудники полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной службы, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и мэрии. Сразу же приступил к работе оперативный штаб.

Ключевой акцент был сделан на оказании помощи пострадавшим жителям и их безопасности. Отрабатывалась эвакуация в пункты временного размещения с привлечением автобусов, а также организация горячего питания и обеспечения базовых бытовых нужд для эвакуированных граждан.

Денис Боков отметил важность подобных мероприятий и их высокую результативность.

«Это уже вторая тренировка. Первая проводилась в новом доме, теперь специально взят более старый объект жилого фонда, где сложнее с эвакуацией и укрытиями. Отрабатываем уже в более сложных условиях, учли прежние недоработки, которые проанализировали и сделали выводы. По итогам этой тренировки также проработаем определенные моменты, где еще нужно усилиться», – подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона.

Он добавил, что практические занятия будут продолжены, поскольку они позволяют службам в случае реальной ЧС действовать максимально грамотно и без промедления. «Тренировки повышают эффективность действий всех служб», – резюмировал Денис Боков, уточнив, что следующие учения запланированы уже на зимний период.