Общество

Четыре рязанских проекта победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

Олеся Чугунова
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В минувший понедельник, 8 сентября, в столице прошли рабочие переговоры губернатора Рязанской области Павла Малкова и главы Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Повестка встречи охватила широкий спектр вопросов — от подготовки инфраструктуры к предстоящей зиме до промежуточных итогов реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ирек Файзуллин высоко оценил динамику развития региона, отметив, что субъект показывает уверенные темпы по всем ключевым направлениям. В частности, по итогам прошлого года объем введенного в эксплуатацию жилья составил 648,4 тыс. кв. метров, что на 31,4 тысячи «квадратов» превышает установленные плановые показатели. Министр также акцентировал внимание на системном подходе к подготовке отопительного сезона: все работы идут строго по графикам, а коммунальные службы переведены на усиленный режим.

Особое место в диалоге заняла тема обновления инженерной базы. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025 году в Московском районе Рязани завершен капремонт сетей водоотведения. Это уже позволило повысить надежность услуг для более чем 400 местных жителей, что закладывает основу для долгосрочного развития городских территорий.

Губернатор Павел Малков, в свою очередь, сделал акцент на благоустройстве. Он подчеркнул, что работа по созданию комфортной среды ведется комплексно во всех муниципалитетах при поддержке федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Ярким примером стало завершение благоустройства общественной зоны «Городской пруд» в поселке Елатьма (Касимовский округ). Этот объект был выбран жителями в ходе Всероссийского онлайн-голосования 2025 года.

Кроме того, в копилке достижений региона — четыре победы в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В число победителей вошли: «Индустриальный парк «Подзавод» в Сасово, пространство «К истоку древнего города» в Михайлове, зона отдыха вдоль реки Истье в Старожилове и проект набережной рек Пры и Совки в Спас-Клепиках.

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