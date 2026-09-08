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Общество

Клиенты «Ростелекома» получили возможность оплачивать услуги цифровыми рублями

Реклама ПАО "Ростелеком", ИНН: 7707049388, erid: 2VtzqwELZyn
Олеся Чугунова
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С 1 сентября 2026 года клиентам «Ростелекома» стала доступна оплата цифровыми рублями на сайте компании. Новым способом можно оплатить любые услуги «Ростелекома» для физических лиц.

Для этого в разделе «Оплата» на сайте необходимо указать номер лицевого счета или телефона, сумму, и выбрать среди способов оплаты «Цифровой рубль». Если оплата происходит с компьютера, то далее клиент увидит QR-код, который необходимо считать камерой телефона. Затем по открывшейся ссылке следует выбрать банк, в котором доступен счет цифрового рубля, перейти в приложение банка и завершить процесс оплаты.

Пользователи мобильных телефонов при выборе метода оплаты увидят кнопку «Оплатить цифровыми рублями», после клика на нее отобразится список банков. Далее необходимо выбрать банк, в котором доступен счет цифрового рубля, после чего также откроется приложение банка для завершения процесса оплаты.

В дальнейшем планируется реализовать возможность оплаты услуг цифровыми рублями и в личном кабинете «Ростелекома». Комиссия за оплату таким способом отсутствует.

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома»:

«Удобство и простота оплаты услуг ― ключевые элементы клиентского опыта. Реализация оплаты цифровым рублем даст клиентам “Ростелекома” еще больше возможностей. Счет цифрового рубля открывается в Банке России и может быть доступен в разных банках, поэтому клиенту не надо будет задумываться, через какой банк провести оплату. Кроме того, это безопасно — выпускает цифровые рубли Банк России, он же выступает гарантом сохранности средств на счете».

Цифровой рубль — это цифровая форма рубля, третья форма национальной валюты, дополняющая уже существующие наличную и безналичную. Цифровые рубли будут храниться на специальных счетах (цифровых кошельках) граждан и организаций на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Подробная информация об услугах «Ростелекома» доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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