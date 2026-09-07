В Рязани 8 сентября пройдет тренировка по гражданской обороне

8 сентября в Рязани проведут практическую тренировку по гражданской обороне. Отработают действия горожан и экстренных служб при сигнале «Угроза атаки беспилотного летательного аппарата».

Учения развернутся в одном из многоквартирных домов Московского района. Организатором выступает мэрия при поддержке региональных министерств и ведомств. Главные задачи — проверить работу систем оповещения, синхронизировать действия всех оперативных служб и минимизировать время реагирования в реальной ЧС.

На месте развернут оперативный штаб. В отработке сценария задействованы сотрудники регионального МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательных формирований, ЕДДС, бригады скорой помощи, а также представители ресурсоснабжающих организаций, УК и районной администрации.

Особый акцент сделают на двух моментах: экстренном информировании жителей через все каналы связи и организованной эвакуации людей из многоэтажки в защитные укрытия. По замыслу организаторов, это позволит оценить реальную готовность города к нестандартным угрозам и скорректировать алгоритмы взаимодействия.