В Рязани задержан подросток за поджог батарейного шкафа

В Рязанской области сотрудники транспортной полиции с региональным управлением ФСБ пресекли противоправные действия в отношении объекта железнодорожной дороги. Злоумышленником оказался 17-летний учащийся местного колледжа, которого задержали по горячим следам за поджог батарейного шкафа. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В ходе разбирательства выяснилось, что к преступлению студента подтолкнули неизвестные злоумышленники. По словам задержанного, кураторы вышли на него через один из мессенджеров и, применяя угрозы, принудили к выполнению их указаний.

По факту произошедшего следственные органы Рязанского линейного отдела МВД на транспорте возбудили уголовное производство. Действия фигуранта квалифицированы как покушение на совершение теракта.

В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения.