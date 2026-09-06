Двое рязанцев получили почти 10 лет тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков

Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей 1992 года рождения и 1990 года рождения. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершённом организованной группой по предварительному сговору.

Как установлено следствием, не позднее августа прошлого года фигуранты вошли в преступную группу с неустановленными лицами, чётко распределив роли. Получив из тайника-закладки партию запрещённых веществ, они расфасовали их и разложили по отдельным схронам для последующей реализации потребителям.

В ходе судебного заседания подсудимые полностью признали вину и заявили о раскаянии. С учётом позиции обвинения суд назначил гражданину 92 года рождения наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Гражданин 90 года рождения приговорён к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Оба приговора вступят в силу после апелляционного обжалования.