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Происшествия

СК проверит информацию о возможном истязании приемных детей в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Следственный комитет Российской Федерации начал тщательную проверку информации о грубых нарушениях прав несовершеннолетних в Рязанской области. Поводом для вмешательства центрального аппарата ведомства стали шокирующие сведения, озвученные в эфире одного из федеральных телеканалов.

В телепрограмме обсуждалась ситуация в поселке Кадом Рязанской области. По словам авторов сюжета, местная супружеская пара усыновила нескольких детей не из родительских побуждений, а с корыстной целью: для использования их в качестве бесплатной рабочей силы и незаконного получения государственных выплат и пособий.

По фактам, изложенным в телеэфире, Следственное управление СК России по Рязанской области уже проводит доследственную процессуальную проверку. Действия фигурантов оцениваются на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ («Истязание», то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями).

Ситуация находится на контроле руководства Следственного комитета. Председатель СК РФ дал прямое поручение исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Рязанской области А.А. Медведкову в кратчайшие сроки представить подробный доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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