В Касимове скончалась врач с 40-летним стажем Ирина Мазур

28 августа 2026 года на 70-м году жизни скончалась Ирина Мазур – врач Касимовской центральной районной больницы (ЦРБ). О кончине коллеги сообщила администрация медицинского учреждения.

Ирина Мазур посвятила медицине более четырех десятилетий. Начинала она свой профессиональный путь в качестве врача-терапевта, а позже перешла на должность врача функциональной диагностики. За годы практики она стала настоящим символом профессионализма, чуткости и внимательного отношения для нескольких поколений касимовцев. Ее врачебный талант, подкрепленный колоссальным опытом, помог вернуть здоровье тысячам пациентов.

Коллеги знали Ирину Мазур не только как блестящего специалиста, но и как отзывчивого товарища, мудрого наставника и невероятно светлого человека, который всегда был готов прийти на помощь словом и делом. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм она была удостоена Почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В администрации и коллективе ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» выразили искренние соболезнования родным и близким Ирины Мазур, отметив, что ее уход является невосполнимой потерей как для всего врачебного сообщества, так и для многочисленных пациентов.