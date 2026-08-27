Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Новости Касимова

В Касимове готовят к открытию школу креативных индустрий и детские сады, в центре города устанавливают фонтан

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов провел масштабный рабочий объезд территории. Основной целью поездки стала личная проверка хода строительных и ремонтных работ на важнейших социальных, образовательных и инфраструктурных объектах района.

Маршрут начался с села Дмитриево. Совместно с директором ПЗ «Дмитриево» Сергеем Кострюковым глава округа осмотрел строящееся картофелехранилище. Вместимость нового объекта составит 2,5 тысячи тонн урожая, что станет серьезным стимулом для развития местного агропромышленного комплекса.

Затем делегация посетила Дмитриевскую школу, где сейчас ведется капитальный ремонт кровли. Ключевой темой обсуждения стало создание на базе учреждения профильного агрокласса.

«В селе Дмитриево кадры решают всё», — подчеркнул Иван Бахилов, отметив, что это даст мощный импульс профориентации местной молодежи.

В ходе инспекции образовательных учреждений глава администрации заехал в детский сад №18. Строительная часть здания практически завершена, сейчас специалисты приступили к монтажу внутреннего оборудования — открытие учреждения не за горами.

Особое внимание было уделено Школе креативных индустрий. На сегодняшний день объект полностью готов к работе. В скором времени здесь начнутся занятия для подростков от 12 лет, которые смогут осваивать современные творческие профессии, не уезжая из родного округа.

Значительная часть объезда была посвящена благоустройству. В микрорайонах Сиверка и Чижова строительно-монтажные работы выходят на финишную прямую: формируются новые комфортные общественные зоны и укладывается асфальт во дворах. На Соборной площади и в Соборном парке стартовал новый этап работ — началась сборка и установка фонтана.

Тем временем в микрорайоне Фабрика продолжается снос многоквартирного дома. Здание было расселено в рамках государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Подводя итоги поездки, Иван Бахилов отметил высокую продуктивность графика и выразил удовлетворение увиденными результатами, подчеркнув, что работа по развитию округа будет продолжена в прежнем темпе.

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