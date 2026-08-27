Фото: кадр из сериала «Чернобыль»
Новости России

Названа причина смерти актера Юрия Цурило

Никита Рязанцев
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Вероятной причиной смерти советского и российского актера Юрия Цурило стало онкологическое заболевание, пишет SHOT.

Артист ушел из жизни в возрасте 79 лет в Петербурге. Это произошло поздно вечером в среду. О трагедии первым сообщил сын актера.

«Похоронят его также в Северной столице. Дата и место прощания пока неизвестны», — говорится в публикации.

Цурило родился 10 декабря 1946 года в городе Вязники Владимирской области. В 1973-м он окончил Ярославское театральное училище. Более десятка лет артист служил в Александринском театре в Петербурге.

Широкую известность ему принесли работы в кино, в том числе роли в фильмах «Хрусталев, машину!», «Поп», «Дурак», «В августе 44-го», «Питер FM», «Последний богатырь: Корень зла».

Актер также снимался в телесериалах среди них: «Жуков», «Шпион», «Арбатские тайны», «Кровавая барыня». Всего в фильмографии Цурило более 140 кинолент.

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