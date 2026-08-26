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Новости России

Эксперт раскрыл детали атаки ВСУ на сгоревший склад WB в Котовске

Никита Рязанцев
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Атака украинских дронов на логистический комплекс Wildberries в Котовске в Тамбовской области с высокой долей вероятности шла из Сумской области, заявил в беседе с изданием «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Беспилотники ударили по складу в ночь на 26 августа. Пожар полностью уничтожил его. Ранения получили два сотрудника: 19-летний парень заработал сотрясение мозга, а 49-летняя женщина сломала палец. Жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации людей из здания.

Специалист в комментарии газете отметил, что противник активно использует Сумскую область для запуска БПЛА, которые долетают до центральных российских регионов.

«Аппараты типа «Лютый» имеют достаточный радиус действия, чтобы преодолевать такие расстояния», — пояснил Дандыкин.

Эксперт добавил, что география атак говорит о желании ВСУ нащупать бреши в эшелонированной системе ПВО. По его словам, интенсивность налетов может меняться, но противник продолжает попытки прорыва к важным объектам в глубине России.

По данным Минобороны, над регионами страны ночью уничтожили 426 беспилотников самолетного типа.

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