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Новости России

Москвичка узнала спустя 15 лет, что стоматолог затолкал ей часть зуба внутрь головы

Никита Рязанцев
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Жительница Москвы случайно обнаружила спустя 15 лет, что стоматолог затолкал ей часть зуба внутрь головы, пишет Baza.

Сейчас девушке 30 лет. В подростковом возрасте ей удаляли верхнюю «семерку» в одной из стоматологий. Во время процедуры девушка услышала резкий щелчок — ей показалось, что инструмент куда‑то провалился. Однако врач сообщил, что случайно повредил стенку гайморовой пазухи, после чего завершил процедуру и отпустил пациентку домой.

«О том, что в пазухе находился кусок зуба, Мария узнала лишь 15 лет спустя — случайно увидела его на КТ», — говорится в посте.

Девушка считает, что фрагмент оказался там во время процедуры по удаления зуба. По ее словам, за 15 лет он частично врос в ткани. Кроме того, пациентка наткнулась на пломбу в другой пазухе — предположительно, она попала туда во время лечения в той же клинике.

Москвичка считает, что проблемы со здоровьем, беспокоящие ее на протяжении последних лет, связаны именно с этим осколком. По словам врачей, наличие зуба в гайморовой пазухе способно спровоцировать развитие грибкового воспаления.

При этом подтвердить свои опасения девушка не может: за 15 лет бумажные медицинские документы утрачены, отыскать старую карту не удалось.

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