Москвичка узнала спустя 15 лет, что стоматолог затолкал ей часть зуба внутрь головы

Жительница Москвы случайно обнаружила спустя 15 лет, что стоматолог затолкал ей часть зуба внутрь головы, пишет Baza.

Сейчас девушке 30 лет. В подростковом возрасте ей удаляли верхнюю «семерку» в одной из стоматологий. Во время процедуры девушка услышала резкий щелчок — ей показалось, что инструмент куда‑то провалился. Однако врач сообщил, что случайно повредил стенку гайморовой пазухи, после чего завершил процедуру и отпустил пациентку домой.

«О том, что в пазухе находился кусок зуба, Мария узнала лишь 15 лет спустя — случайно увидела его на КТ», — говорится в посте.

Девушка считает, что фрагмент оказался там во время процедуры по удаления зуба. По ее словам, за 15 лет он частично врос в ткани. Кроме того, пациентка наткнулась на пломбу в другой пазухе — предположительно, она попала туда во время лечения в той же клинике.

Москвичка считает, что проблемы со здоровьем, беспокоящие ее на протяжении последних лет, связаны именно с этим осколком. По словам врачей, наличие зуба в гайморовой пазухе способно спровоцировать развитие грибкового воспаления.

При этом подтвердить свои опасения девушка не может: за 15 лет бумажные медицинские документы утрачены, отыскать старую карту не удалось.