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Экономика и бизнес

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий лета среди рабочих

Валерия Мединская
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Аналитики Авито Работы подвели итоги июня–августа и составили рейтинг рабочих специальностей с самыми высокими зарплатами. Возглавил список сварщик — в среднем работодатели предлагали им 215 545 рублей в месяц. Дефицит квалифицированных кадров и высокая потребность в строительстве, промышленности и инфраструктурных проектах держат зарплаты на высоком уровне.

Второе место у механика — 193 631 рубль в месяц. Эти специалисты нужны везде: от автосервисов до промышленных предприятий, где требуется обслуживание и ремонт оборудования. Третью строчку занял гипсокартонщик с предложениями 159 170 рублей. Активное жилищное и коммерческое строительство обеспечивает стабильный спрос на отделочников.

В десятку также вошли автомеханик (156 659 руб.), плиточник (153 638 руб.), автомаляр (151 864 руб.), каменщик (150 000 руб.), фасадчик (149 723 руб.), автоэлектрик (149 113 руб.) и штукатур (148 831 руб.). Все эти профессии остаются востребованными и хорошо оплачиваются за счёт дефицита кадров и развития строительной отрасли.

Важно понимать: приведённые суммы — это средние значения из зарплатных вилок, указанных работодателями. Реальный доход зависит от региона, графика, опыта и конкретного работодателя. Вахтовый формат, например, предполагает более высокие ставки и дополнительные компенсации за проезд, проживание и питание. Поэтому фактические заработки конкретных специалистов могут отличаться от средних по рынку.

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