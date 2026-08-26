В Рязани скончался ветеран пожарной охраны Валерий Мартынов

25 августа на 83-м году жизни скончался Валерий Мартынов, ветеран пожарной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Он родился 26 декабря 1943 года в Шацке. В 1965 году окончил Ленинградское пожарно-техническое училище и был направлен в первый отряд военизированной пожарной охраны Рязанского нефтезавода. Прошёл путь от начальника караула до начальника части. Участвовал в тушении сложных пожаров и ликвидации аварий.

В 1979 году его перевели в областной аппарат пожарной охраны — заместителем начальника штаба пожаротушения, а затем назначили начальником дежурной службы пожаротушения. В июне 1997 года подполковник внутренней службы вышел на пенсию, но не ушёл из профессии. Он стал преподавателем специальных дисциплин в учебном пункте управления государственной противопожарной службы УВД Рязанской области.

С 2007 по 2018 год возглавлял отдел организации пожарной охраны в Рязанском городском отделении ВДПО. За годы службы был удостоен множества государственных и ведомственных наград. Участвовал в общественной деятельности ветеранов пожарной охраны и спасателей Рязанской области.

Прощание состоится 27 августа в церкви Казанской иконы Божией Матери (0+). Редакция 7инфо выражает соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Мартынова.