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Происшествия

В центре Рязани мужчина грозился покончить с собой

Валерия Мединская
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25 августа в доме №36 по улице Маяковского произошёл инцидент с участием мужчины в неадекватном состоянии. Пользователи Сети сообщили, что рязанец якобы поджёг свою квартиру, а затем предпринял попытку суицида.

На место выехали экстренные службы, с мужчиной вели переговоры. Позже в полиции опровергли информацию о поджоге.

В Управлении МВД России по Рязанской области уточнили, что всё произошло на втором этаже дома. Мужчина проявил неадекватное поведение, его задержали и передали его специальной бригаде скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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