В Рязанской области за сутки огонь уничтожил два дачных дома и повредил квартиру

За прошедшие сутки, 18 августа, пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 5 возгораний, из которых 4 классифицированы как техногенные пожары и 1 — как загорание мусора. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Первое серьёзное возгорание произошло глубокой ночью. В 01:07 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Ханино Клепиковского муниципального округа. К месту происшествия были направлены 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь 42 квадратных метра. Несмотря на оперативные действия спасателей, хозяйственная постройка была полностью уничтожена огнём.

Утром 18 августа произошло сразу два возгорания в дачных домах. В деревне Сажнево Рязанского муниципального округу в 08:10 произошел пожар в дачном доме. На тушение выехали 6 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огнём повреждён дачный дом.

Всего через 7 минут, в 08:17, спасатели получили вызов на пожар в дачном доме в селе Козловка Рыбновского округа. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара также составила 60 квадратных метров. В отличие от предыдущего случая, дачный дом был полностью уничтожен огнём.

Днём, в 14:32, сообщение о пожаре поступило из областного центра. В многоквартирном жилом доме на улице Костычева в Рязани загорелась квартира. На место выехали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огнём повреждена квартира.