Адвокат объяснил, могут ли перевести зарплату в цифровой рубль без согласия

Работодатели не смогут перевести зарплату в цифровой рубль без согласия сотрудников, рассказал в беседе с Life.ru адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, у россиян есть право пользоваться как старыми счетами, так и новыми цифровыми. При этом если работникам попытаются навязать перевод выплат в новый формат, у них есть возможность ответить отказом.

«Навязать их вам не могут. Это ваше право, а не обязанность. Если вы не хотите, вас никто не заставит. Начальник не имеет права без согласия переводить полностью зарплату в цифровой рубль», — заявил Алешкин.

Он также отметил, что даже если выплаты, например пенсии, со временем начнут переводить в цифровых рублях, от них можно отказаться. Для этого потребуется подать заявление в Соцфонд или работодателю и попросить оставить выплаты в обычных рублях.

«Можете написать заявление: «Я не хочу» — и все», — пояснил адвокат.

Цифровой рубль — это новая форма валюты. Ее введут в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменит и не заменит их. С 1 сентября оплату в новом формате начнут принимать крупные торговые сети. Все операции с цифровым рублем будут бесплатными.