Певец Юлиан рассказал о несостыковках в деле о смерти Соседова

В деле о смерти музыкального критика Сергея Соседова немало несостыковок, а причина трагедии до сих пор вызывает серьезные сомнения, заявил в беседе с «МК» певец Юлиан.

Ранее сообщалось, что журналист умер в среду в Якутии после падения с лестницы в отеле. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». По результатам экспертизы, у Соседова диагностировали перелом основания черепа и кровоизлияние.

Собеседник газеты напомнил, что сначала была версия, что критик упал из-за того, что оторвался тромб.

«При падении, мне кажется, можно получить сотрясение мозга или перелом. Скорее, могло быть тогда иначе: оторвался тромб и человек падает. Но теперь я прочитал, что тромба не было, а он упал и спустя время умер», — сказал Юлиан.

Певец признался, что с трудом верит в возможность смерти журналиста из-за травм, полученных при падении.

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Артист считает, что в рамках расследования необходимо проверить камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить реальную картину трагедии.