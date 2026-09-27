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Новости России

В России в 15 раз вырос штраф за каждого незаконно выловленного рака

Никита Рязанцев
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Штраф за каждого незаконно выловленного речного рака в России вырос сразу в 15 раз, выяснило агентство ТАСС, изучив постановление правительства.

Ранее эти беспозвоночные животные проходили в реестре в одном ряду с морскими ежами и креветками шримс-медвежатами и «стоили» 115 рублей за экземпляр.

«Внести в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, следующие изменения: <…> дополнить позицией «раки» — 1688 рублей», — говорится в публикации.

Кроме того, предусмотрено само наказание за браконьерство, отметили журналисты.

Авторы самой инициативы аргументировали свое решение тем, что в стране есть риск значительного сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла, а предыдущий штраф был на уровне или даже ниже дохода, который браконьер получает от продажи одного экземпляра.

При этом спрос на них на рынке большой, что способствует расширению теневого оборота. Составители документа добавили, что каждый незаконно добытый рак — это уничтожение будущего потомства.

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