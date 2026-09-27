Друзья сообщили о внезапной смерти актера Веслауха из фильма «Август»

Смерть актера Романа Веслауха, запомнившегося многим зрителям по военной драме «Август», стала неожиданностью для его друзей, пишет «АиФ».

Артист ушел из жизни 21 сентября, ему было 52 года. Похороны состоялись в пятницу на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. Проститься с актером пришли более 500 человек.

«Рома очень любил жить. Был благородный, честный, отзывчивый, готовый прийти на помощь в любую минуту и в радости, и в печали», — отметила его подруга Анна Степанова.

Причина смерти Веслауха остается неизвестной для широкой общественности. Друг актера Андрей Кудряков признался в беседе с изданием, что рассказывать о случившемся нет ни сил, ни возможности.

Веслаух родился 16 февраля 1974 года в Петропавловске‑Камчатском. За свою карьеру он снялся более чем в 25 проектах.

Артист сыграл в таких популярных сериалах, как «Хрустальный», «По законам военного времени», «Капкан для монстра», «Чужая стая», «Соседи».