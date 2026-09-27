Роман Веслаух в фильме «Август». Фото: https://www.kino-teatr.ru/
Новости России

Друзья сообщили о внезапной смерти актера Веслауха из фильма «Август»

Никита Рязанцев
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Смерть актера Романа Веслауха, запомнившегося многим зрителям по военной драме «Август», стала неожиданностью для его друзей, пишет «АиФ».

Артист ушел из жизни 21 сентября, ему было 52 года. Похороны состоялись в пятницу на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. Проститься с актером пришли более 500 человек.

«Рома очень любил жить. Был благородный, честный, отзывчивый, готовый прийти на помощь в любую минуту и в радости, и в печали», — отметила его подруга Анна Степанова.

Причина смерти Веслауха остается неизвестной для широкой общественности. Друг актера Андрей Кудряков признался в беседе с изданием, что рассказывать о случившемся нет ни сил, ни возможности.

Веслаух родился 16 февраля 1974 года в Петропавловске‑Камчатском. За свою карьеру он снялся более чем в 25 проектах.

Артист сыграл в таких популярных сериалах, как «Хрустальный», «По законам военного времени», «Капкан для монстра», «Чужая стая», «Соседи».

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