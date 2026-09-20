Baza: команда юных хоккеистов из Новосибирска отравилась перед важным турниром

Юные хоккеисты из Новосибирска отравились едой по пути на всероссийские соревнования в Иркутске, пишет Baza на платформе «Макс».

По данным издания, спортсмены 13-14 лет из клубов «Авангард» и «Кристал» в дороге съели борщ и котлеты с пюре. Вскоре у 13 ребят начались рвота, слабость и подскочила температура. Их экстренно доставили в больницу.

«Всем потребовалась госпитализация, двое детей находятся в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Где именно подростки съели блюда, вызвавшие такую реакцию, в материале не указано.

Управление Следственного комитета по Иркутской области начало проверку.